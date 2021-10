"Ya quisieran muchas", Maribel Guardia defiende a Lyn May de los ataques de Niurka Marcos (VIDEO)

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, Maribel Guardia defendió a Lyn May de los fuertes ataques de Niurka Marcos, quien hace unos días arremetió en su contra por promover entre sus seguidores el uso del bótox y además aseguró que ella no era una vedette.

"Es una señora que admiro mucho, es increíble el cuerpo que tiene, ya quisieran muchas de 20 tener el cuerpo de Lyn", manifestó la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia. Asimismo alabó la elasticidad que tiene la vedette mexicana Lyn May: "se abre de piernas, yo hago eso y me mato, increíble Lyn, mis respetos para la señora".

La esposa del abogado costarricense Marco Chacón, dejó muy en claro que Lyn May "es una gran vedette, una de las grandes vedettes de México", pese a lo que puedan decir otras personas como Niurka.

Anteriormente la actriz y cantante cubana Niurka Marcos, comentó que Lyn May "fue fichera en su mejor época", pero ella es "la mamá de las que tratan ser (vedettes), pero yo no puedo hacer lo mismo que Lyn, porque las segundas partes no son buenas".

Al respecto Maribel Guardia mencionó que años atrás cuando veía "a estas mujeres tan bellas como Lyn", quedaba maravillada. "Con ese cuerpazo y aparte como baila la señora, es una gran bailarina, para mí si una gran vedette la verdad".

Asimismo recordó la época del cine de ficheras a la cual perteneció en los inicios de su carrera artística.

"El cine de ficheras de México es tan divertido y tan poco ofensivo, si tú ves esa época en España, que de verdad las escenas eran fuertes, aquí se quitaban el brasier y bailaban, ver un par de senos no sé que tan ofensivo pueda ser, me parecen tan bonitos los senos de una mujer y esas eran las escenas de las ficheras, era comedia, era un cine que te reías, te divertías y la señora Lyn May es una gran vedette para mi gusto, de las grandes vedettes de México, mis respetos para ella".

Por otra parte, luego de que Lyn May promoviera el uso del bótox, Niurka Marcos se le fue a la yugular:

"El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que está fea, evidentemente va en contra del tráfico, ella se está riendo de sí misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying".

