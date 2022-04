¡Ya respondió! Pepillo Origel habla sobre la acusación de abuso infantil

México.- Una nueva polémica rodea a Pepillo Origel, pues ha sido acusado de abuso sexual a un menor de edad. El influencer Peraki Soto reveló durante una entrevista con Luis Magaña que tuvo un encuentro sexual íntimo con el periodista mexicano cuando apenas tenía 17 años de edad.

Durante su conversación, el influencer reveló que tuvo una infancia completa, pues fue adoptado por la familia de un famoso actor, sin embargo, se juntó con las malas influencias, lo que lo llevó a caer en las drogas a los 15 años, momento en el que comenzó a involucrarse con gente más grande que él.

Según relató, las personas con las que se involucró lo metieron al mundo de la prostitución, por lo que asistió a diferentes fiestas de gente famosa con la intención de conseguir dinero para sus drogas, entre las figuras famosas estuvo Juan José Origel, a quien le dio un "servicio".

"Cuando yo llego a esta casa, dentro de esta puerta se encontraba la persona que se llama Juan José Origel, mejor conocido como Pepe Origel, en el cual yo tenía que darle un servicio", relató Peraki contando una de sus tantas vivencias.

Peraki Soto tenía 17 años de edad cuando tuvo un encuentro sexual con el periodista mexicano, y éste, durante una entrevista con el programa matutino Sale el Sol, habló sobre el tema y lanzó una contundente respuesta.

Todos los que me conocen de verdad saben quién soy y qué hago y hasta dónde llego ¿No? Así es que, lo demás no importa, de verdad no voy a hacer nada. Mucha gente me dice: 'Has esto, has aquello'. No voy a hacer nada, absolutamente, usted cree en mí, muchas gracias. Usted no, pues ni modo", contestó Pepillo Origel.