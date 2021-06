"Ya se le pasó la mano": Belinda es atacada por 'deformar' su rostro con cirugías

México.- Aunque Belinda pueda estar en un buen momento de su vida debido a su compromiso con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, está enfrentando duros comentarios por parte de usuarios de Internet, esto tras un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La cantante pop posteó en su perfil de Instagram un corto video presumiendo nuevo look de cabello corto, fleco y un tono cobrizo, desatando halagos a más no poder, pero no todo fue positivo, ya que ahora la están criticando duramente por el aspecto de su rostro.

La revista TVNotas decidió retomar la publicación de la también actriz y pidió la opinión a sus seguidores sobre su nuevo look, a cambio recibió críticas y malos comentarios, ya que aseguran se le está pasando la mano con las cirugías.

"Se parece a la Tigresa del Oriente", "Ya se le pasó la mano", "Se le está acabando la belleza", fueron algunos de los comentarios hacia Belinda en la publicación de la polémica revista, ya que aseguran que está arruinando su rostro por las cirugías para lucir más joven.

A pesar de los malos comentarios que circulan en Internet por este supuesto cambio en el rostro de Belinda, la cantante se enfoca más en los asuntos positivos y lo ha dejado en claro en más de una ocasión, pues no le importa ni en lo más mínimo lo que digan sobre ella.

Belinda se ha colocado como una de las cantantes favoritas de México, incluso, se le ha considerado como la Princesa del Pop Latino, esto por la discografía llena de éxitos que posee gracias a una larga carrera de más de dos décadas.

