"Ya somos hermanas del mismo dolor", Carmen Salinas, María Félix y el penar por muerte de sus hijos

Carmen Salinas y María Félix, una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano, no fueron amigas tan cercanas, sin embargo, además de haber trabajado juntas en unas ocasiones, compartieron el mismo dolor: la muerte de un hijo. En su canal de YouTube Doña Carmelita compartió con su adorado público, algunas anécdotas que vivió con "La Doña".

Por allá en la década de los 90's, la actriz María Félix asistió a una de las funciones de la obra "Aventurera", producida por Carmen Salinas. Gran revuelo se causó ese día, muchos medios de comunicación se dieron cita en el lugar, no era para menos, la presencia de "María Bonita" en esta puesta en escena no podía pasar desapercibida.

María Félix llegó acompañada por el productor de televisión y cine Ernesto Alonso; tanto los canales principales de Televisa como TV Azteca, transmitieron en vivo la asistencia de la actriz en "Aventurera". En ese tiempo ya había fallecido Pedro Ernesto Plascencia, hijo de Carmen Salinas, así como Enrique Álvarez Félix, el único hijo que tuvo "La Doña".

Cuando terminó la función, Carmen Salinas pasó por donde estaba María Félix. En ese momento la diva del cine mexicano le dice con voz imponente: "¡Carmen, ven para acá!".

Me dice: 'ya somos hermanas del mismo dolor', ya no está tu hijo y ya no está el mío.