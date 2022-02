"¡Ya soy mamá!": Mon Laferte comparte el nacimiento de su primer hijo

México. La chilena Mon Laferte comparte en Twitter que ya es mamá. Emocionada se percibe a la cantante de temas como El beso y escribe "Ya soy mamá", por lo que sus fans se alegran también.

Mon Laferte hace público el nacimiento de su primer hijo, un varón al que dará por nombre Joel, puesto que así lo dio a conocer ella misma desde semanas atrás en Instagram.

Joel Ortega es el papá del bebé de Mon, su pareja actual, quien también es su manager y se desempeña como vocalista y guitarrita de la banda de rock Celofán.

Foto de Instagram

Mon no da más detalles por ahora respecto al nacimiento de su primogénito, y sus fans segurametne desearían saber cuándo y dónde nació, así como toda información al respecto.

Días atrás Mon Laferte publicó en Instagram una imagen de una prenda que ella misma tejió para su hijito y escribió esto: "Mi primer tejido que hago para mi hijo Joel. Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muuuy nerviosa y emocionada."

"Wooew te quedó increible !!!", "wow pero que calidad!!", "aaah❤️��hermoso", "Que belleza para recibir a Joel! ", "Manitas creadoras de mamá", le escribieron algunos de sus muchos seguidores a Mon, tras ver su mensaje.

En agosto de 2021 Mon dio a conocer en sus redes la noticia de su embarazo y en ese entonces tenía diez semanas de embarazo, por lo que se definió como la mujer más feliz del mundo por su próxima maternidd.

"Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera", escribió la famosa cantante.

Norma Monserrat Bustamante Laferte, artísticamente conocida como Mon Laferte, es originaria de Viña del Mar, Chile, ( 1983), y es una cantautora, música y compositora y según información en su biografía, ha vendido más de 5 millones de grabaciones en todo el mundo.

Foto captura pantalla Twitter

Leer más: ¿Humillación? "Capi" Pérez parodia a Natanael Cano en Venga la Alegría (VIDEO)

Algunos de los éxitos musicales de Mon Laferte son Tormento, Amor completo, Tu falta de querer, Mi buen amor y El beso, además ha hecho colaboraciones musicales con otros artistas, entre ellos Gloria Trevi con el tema La mujer.