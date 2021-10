México.- El reality show La Casa de los Famosos sigue dando sobre qué hablar y es que cada vez son más las impactantes las revelaciones que hacen sus participantes. En esta ocasión es la actriz venezolana Gaby Spanic quien deja a todos boquiabiertos al hablar sobre su vida íntima.

Resulta que en el programa, la estrella de las telenovelas habló sin censura sobre su vida amorosa en conversación con otras famosas como Manelyk González, Verónica Montes y Cristina Eutace, contando de más y dejando a todos muy sorprendidos.

Según confesó Gaby, lleva años sin tener relaciones, incluso, ni recuerda si son "dos o más", por lo que exclamó: "¡Ya soy virgen de nuevo!", dejando a todos sorprendidos y riendo a carcajadas.

"¡Ya soy virgen de nuevo!": La impactante revelación de Gaby Spanic sobre su vida sexual

La actriz venezolana de 48 años de edad añadió que a pesar del tiempo sexualmente inactiva, no necesita estarlo, pues ella "no es así", es frígida, no se muere si le hace falta, confesó.

Y al ser cuestionada sobre cómo es que le gustan los hombres, respondió sin temor alguno que: "enorme, espaldote, que yo me le cuelgue como chango. Me encanta un hombre altísimo, que me haga sentir la mujer araña y me trepe en las paredes".

Por otro lado, Gaby Spanic habló sobre cómo ha sido estar en el reality show La Casa de los Famosos y confesó que es el estar separada de su hijo Gabriel de Jesús. "Te extraño mucho, te amo mucho", dijo llorando la actriz ante la cámara.