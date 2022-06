"Ya te extraño, te amo", Muere padre de Fernando del Solar, conductor de TV Azteca

México.- Una triste noticia ha dado el conductor de nacionalidad argentina, Fernando del Solar, a través de sus redes sociales. Hace algunas horas, el padre del también actor falleció y dejó un vacío irreparable en su vida.

A través de un video publicado en Instagram, el artista de 49 años de edad compartió que la mañana de este domingo 12 de junio, su padre falleció, sin dar más detalles sobre el tema, dedicándole un emotivo mensaje que doblegó a sus colegas de trabajo, seguidores y amigos.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo...", externó Fernando sobre el hombre que le dio la vida y a quien consideró un ejemplo a seguir.

A pesar de ser un momento muy duro para Fernando del Solar, el argentino decidió celebrar la vida de su padre y compartir algunos de los momentos más especiales que tuvieron juntos. "Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias... Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos", externó.

De la misma manera, continuó: "Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí. Te amo", finalizó.

De inmediato, seguidores, amigos, familiares y colegas de trabajo se hicieron presentes en la sección de comentarios, en donde dedicaron emotivas palabras a Fernando y el completo apoyo en estos momentos tan difíciles. Algunas de las celebridades que se destacaron fueron Sergio Sepúlveda, Jimena Pérez, Rodrigo Cachero y La Choco.

