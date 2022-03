"Ya veníamos con complicaciones", Mauricio Ochmann se sincera sobre su separación de Aislinn Derbez

Aunque están separados como pareja, Mauricio Ochmann dejó muy en claro que Kailani siempre los mantendrá unidos. "Fue llegar a ese estado de entendimiento, de que somos familia por Kai, nos acompañamos y hablamos todos los días, ella se apoya en mí y yo me apoyo en ella, hemos armado una muy bonita amistad, una familia y un vínculo muy padre".

Ante de viajar a Marruecos con su ex suegro Eugenio Derbez, su esposa e hijos, Aislinn Derbez y él habían tomado terapia de pareja y esto, les ayudó a tomar la decisión de separarse .

La situación entre ambos empeoró en aquel viaje. "Sobre todo, son cosas que tenían que ver con el cuidado con la bebé, son muchas horas y yo tenía que estar luchando un poco porque se le respetara la hora de dormir, de comer. Estábamos en Marruecos y hubo varios roces donde al final me sentí solo con la bebé, custodiándola de alguna manera y me tocó enfrentar a las productoras".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.