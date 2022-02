Ya viene el Corona Capital Guadalajara 2022: artistas, boletos y protocolos sanitarios

Guadalajara, Jalisco.- El Corona Capital Guadalajara 2022 ya está cerca y los boletos se agotan.

Será el 21 y 22 de mayo cuando la música resuene en el Valle VFG (Vicente Fernández Gómez) recinto ubicado en Tlajomulco, uno de los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los artistas que en esta ocasión engalanarán el festival que vuelve tras dos años de cancelación por el Covid-19 son The Strokes, Blondie, Chvrches, Death Cab For Cutie, Metronomy, Miami Horror, Metric, X Ambassadors, Real Estate, Whitney Q, Cass Mccombs, Tirzah, Julia Holter, Savoir Adore, Loyal Lobos, quienes se presentarán el sábado 21 de mayo.

Para el domingo 22 de mayo tocará el turno a Kings of Leon, The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Tove Lo, Young the Giant, Smash Mouth, Death From Above 1979, Cabetown, Digitalism, Anna of the North, Alexandra Savior, Gabriel Garzón-Montaño, French 79, Margaret Glaspy, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul.

Los boletos de acceso para el Corona Capital Guadalajara 2022 están a la venta en la plataforma de ticketmaster.com.mx los cuales se venden en tres modalidades: General, Confort Pass y Plus, mientras que los precios van desde los mil 500 pesos a los 4 mil 900 pesos.

Para su retorno, el festival musical se llevará a cabo bajo estrictos protocolos sanitarios, entre los que destacan el certificado de vacunación que será requisito indispensable para que los visitantes puedan ingresar.

Los requisitos para entrar al festival son portar tu boleto, una identificación oficial y la constancia de vacunación completa emitida por la autoridad mexicana o extranjera o en su defecto prueba negativa de COVID-19 de laboratorio privado autorizada, realizada como máximo 72 horas antes del día entrada.

A la entrada del recinto habrá toma de temperatura para todos los asistentes y en caso de exceder el nivel permitido no se podrá ingresar. Ya dentro, los asistentes podrán hacer uso de las estaciones de lavado de manos, así como de dispensadores de gel desinfectante.

El uso continuo de cubrebocas es obligatorio a lo largo de todo el festival, únicamente podrá ser retirado al consumir alimentos o bebidas, y se pide a los visitantes evitar convivir con otras personas.

Lee más: Elon Musk: La Tierra necesita un Plan B, un seguro de vida

Se pide no asistir si presentas síntomas propios del Covid-19 en las 48 horas antes al Corona Capital Guadalajara 2022, si estuviste expuesto a alguien contagiado o si tu resultaste positivo en un lapso de 14 días previos al magno evento.