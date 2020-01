Yadhira Carrillo aclara si le robó el esposo a Leticia Calderón

Yadhira Carrillo aseguró ante la prensa de espectáculos a las afueras del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, que no le quitó el marido a la actriz Leticia Calderón. "No hubiera podido andar con Juan Collado un solo segundo si él estuviera todavía comprometido con alguien o en una relación con alguien, no, no, para nada".

Hace unos años causó gran escándalo en la farándula en México el romance que iniciaron el abogado de la élite política del país Juan Collado y la actriz Yadhira Carrillo. ¿Por qué el escándalo? Mucho se ha dicho que cuando el abogado y la actriz comenzaron su relación amorosa, él aún estaba casado con Leticia Calderón (con quien tuvo dos hijos).

Yadhira Carrillo fue cuestionada sobre si le robó el marido a su colega actriz, a lo que respondió: "Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, que es guapísima y que respeto y quiero muchísimo, ya habían sido novios cuatro, cinco meses, no sé algo así". De acuerdo con sus declaraciones, fue hasta medio año después de que Juan Collado y esa mujer terminaran, que él la contactó para invitarla a salir. "Yo estaba haciendo una novela y yo (le dije) 'es que estoy haciendo novela, yo no puedo'".

Y siguió y siguió y entonces ya salimos, salimos un mes entero, todos los días, y después Juan presentó a su familia con mi familia de sorpresa, muy lindo y ahí me dio un anillo de compromiso.

"Precioso, fue una historia de amor preciosa", resaltó.

En 2007 Leticia Calderón aseguró que la relación amorosa entre Juan Collado y Yadhira Carrillo, surgió cuando el abogado aún era su esposo. En ese entonces, la actriz había sido operada de las rodillas y al regresar a casa, se percató de que Juan había abandonado su hogar.