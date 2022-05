Yadhira Carrillo así de bella lucía en bañador de dos piezas cuando estuvo en Nuestra Belleza México

Yadhira Carrillo de 48 años de edad, es una de las mujeres más guapas de la farándula mexicana y aunque en este momento atraviesa por un mal momento debido a que su esposo Juan Collado está en la cárcel, ella se sigue viendo muy hermosa, pues se cuida demasiado como cuando empezó en Nuestra Belleza México en 1994.

Y es que muchos recuerdan la figura arrasadora que demostró cuando posó con un bañador de dos piezas con el que enamoró al público, tanto por el outfit como su figura, ya que Yadhira Carrillo siempre fue una mujer con un físico natural alejada de las cirugías estéticas que abundan hoy en día.

Si vas a las fotos del pasado, podrás ver como se ve tanto su abdomen, como su piel hidratada e luminosa, además su cabellera negra, la cual sigue portando en la actualidad, sigue llamando la atención ante los medios, quienes quedan paralizados al ver tanta belleza cuando da alguna entrevista.

"Tan Hermosa y elegante como siempre, claro Hidrocálida tenía que ser...viva Aguascalientes Ags.!!!!", "Me hubiera gustado que Yadhira Carrillo ganará en ese año el Señorita México, pero ganó Luz María Zetina", "Hermosa mujer. Las que te critican es por envidia! Hubieran actuado de igual manera en tu lugar! Eres una mujer inteligente y hermosa y sabes lo que tienes que hacer. Te deseo mucha suerte! 12", escriben las redes.

Yadhira Carrillo con un bañador de dos piezas/Instagram

Para quienes no lo saben desde hace años, Yadhira Carrillo se alejó del mundo de las telenovelas desde que se casó con Juan Collado, por lo que trató de dedicarse a otros asuntos donde le fue muy bien, pero nunca trató de descuidar el mundo del espectáculo, por lo que de vez en cuando se le miraba en algunos programas.

Cabe mencionar que sus apariciones a las afueras de la cárcel han estado muy escasas, pues aseguró que ya no va para no entorpecer las investigaciones a favor de su esposo, razón por la cual ya no va tan seguido, lo que sí es un hecho es que se le ha visto por los pasillos de Televisa, por lo que muchos dicen que podría regresar a las telenovelas.

