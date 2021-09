Yadhira Carrillo confiesa por qué vive con "luto” desde hace más de dos años

México. Yadhira Carrillo, actriz originaria de Aguascalientes, México, se sinceró con la prensa en CDMX ante un encuentro que tuvo con ella y les comparte que está de "luto" desde hace más de dos años.

La vida de Yadhira transcurre sumergida en la tristeza, pero también en la esperanza, esto tras la detención de su esposo, el abogado Juan "N", ocurrida a principios de julio de 2019.

Es por eso que la estrella de telenovelas mexicanas como La otra dice que vive con "luto" y no saldrá de él hasta que salga de prisión su amado esposo, puesto que la primera en creer en su inocencia es ella.

Juan "N" permanece en el Reclusorio Norte de CDMX mientras se resuelve su situación jurídica, puesto que es acusado de varios delitos, entre ellos lavado de dinero.

Yadhira Carrillo y su esposo Juan "N". Foto de Instagram

“Para mí ha sido muy difícil, no me puedo salir a distraer, no puedo salir de viaje, es una tristeza que llevas adentro, un luto que llevas adentro, pero de repente empiezas a sentir una tristeza muy profunda", cita Yadhira.

Pero por otro lado, Carrillo se muestra agradecida con los hijos mayores del abogado, puesto que siempre ha contado con el apoyo de ellos para esta difícil situación que enfrentan ella y Juan "N".

"Juan chico y Mar, los dos han sido desde el día 1 que conocí a Juan y hasta hoy mis hijos, pegados, amorosos, educadísimos, tiernos, tienen una mamá que los enseñó a ser niños ejemplo, Mar madre los enseñó a ser unos hijos de 10, entonces han estado pegados siempre a mí y a Juan."

Yadhira Carrillo insiste en que su esposo es inocente de todo lo que "le achacan" y sigue en prisión a pesar de que no han encontrado pruebas para mantenerlo en ese lugar.

Juan "N" es investigado por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, y según reportes de prensa, fue encarcelado después de que la FGR consiguiera que el juez federal, Eduardo Velázquez Rea, decidiera procesarlo por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita