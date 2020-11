¿Yadhira Carrillo considera divorciarse de Juan Collado, quien permanece en prisión?

El abogado Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo y padre de los hijos de Leticia Calderón, tiene más de un año en prisión enfrentando un proceso legal por supuesta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. En julio de 2019 fue detenido en un restaurante en la Ciudad de México y posteriormente trasladado al Reclusorio Norte.

Desde entonces la actriz Yadhira Carrillo realiza visitas constantes a su esposo Juan Collado en prisión. En un reciente encuentro con los medios de comunicación a las afueras del Reclusorio Norte, tras la pregunta de cómo vive los momentos de estrés, nervios, de información y desinformación del caso de su esposo, Yadhira se rompió emocionalmente e hizo una larga pausa sin poder decir ninguna palabra.

Momentos después Yadhira Carrillo Sin embargo sacó fuerzas de su interior para continuar con la entrevista y confesó: "es con calma, no está en tus manos…es esperar, no está en ti, no está en él…no hay nada, es solo esperar. Estoy triste…muy triste…es la palabra que puede resumir cómo me siento…con tristeza".

Asimismo Yadhira Carrillo confirmó que su esposo Juan Collado no ha pensado en el suicidio (como se ha llegado a especular) y además destacó que jamás ha pensado en rehacer su vida con otro hombre.

En la vida haría eso jamás, yo me casé con él para amarlo, protegerlo, cuidarlo, para darle todo lo que yo tengo que es mi amor, mi presencia, para darle ánimos y traerle lo que él necesita. Un hombre al que admiro profundamente por su amor a sus hijos, por su amor y respeto a su familia, por cómo protege, ama, extraña y llora por sus bebés y siempre protegiéndolos y viendo que no les falta nada, ni a su mamá.

Al final de estas declaraciones, Yadhira Carrillo se refería a la también actriz Leticia Calderón y a sus hijos Luciano y Carlos Collado, fruto del matrimonio que tuvo Lety con el abogado de la élite política de México.

Yadhira Carrillo respeta y admira a Leticia Calderón

Yadhira Carrillo aprovechó para enviar un mensaje y su respaldo a Leticia Calderón, quien confesó que no desea que sus hijos visiten a su padre Juan Collado en la cárcel, "le mando un beso a Lety, la respeto mucho y la admiro y además tiene razón, ella no quiere que vengan sus hijos aquí".

En abril pasado Yadhira Carrillo contó cómo celebró su aniversario de bodas con Juan Collado: "le traje chocolatitos, le traje algunos detalles, cosas que yo le hice y ahí vamos, en la vida no sabes qué te va a tocar, si enfermedades, muerte, este tipo de cosas que ni tú pides y que tampoco a veces son merecidas, pero que te tocan vivir en la vida y lo más importante es levantarse, permanecer y poder salir adelante, para mi eso es lo más importante y, si Dios nos permite, así siempre será".

En aquella ocasión habían pasado solo unas semanas desde que fue declarada la pandemia de Covid-19. La actriz manifestó ante los medios de comunicación que ante la contingencia sanitaria, en el Reclusorio Norte se habían tomado varias medidas de prevención, "ya cumplimos nueve meses y días y mi apoyo sigue siendo exactamente lo mismo, de cuatro visitas a la semana, ahora son solo dos y en lugar de que sean seis personas las que entramos, solamente entramos dos, ya estando en casa sin él es fuerte la tristeza, muy fuerte.