Yadhira Carrillo defiende a Juan Collado de Alicia Machado

Yadhira Carrillo defendió a su esposo Juan Collado de los comentarios de Alicia Machado, quien en redes sociales se refirió al conocido abogado como "malandro". La ex Miss Universo causó incertidumbre por sus palabras.

En un post en la cuenta de Instagram del programa Suelta la Sopa, donde hablaban sobre el caso de Juan Collado, Alicia Machado comentó: "sí, ese es el problema de la doble moral, que lo malandro no se les nota, qué pena por ella. Comenzó un nuevo circo, saludos chicos en el estudio”.

Ante esto Yadhira Carrillo fue cuestionada a su salida del Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Con toda tranquilidad la actriz respondió: “no es respuesta a nadie en particular, no respondo de ninguna manera absolutamente a nadie de manera particular. Quiero que quede algo bien claro, me casé con un hombre importante sí, así que no me avergüenza estar aquí. A mí me pueden ver aquí martes, jueves, sábado y domingo y así será hasta el día que Juan Collado salga de aquí”.

De igual manera aseguró ante los medios de comunicación, no tener nexo alguno con la delincuencia organizada, como se podría especular ante la detención de su esposo. "Con lo que quieran relacionarme estoy absolutamente limpia, estaría intranquila si estuviera en temas extraños, pero no.

La actriz mencionó que ante los problemas de salud que ha tenido su esposo Juan Collado (relacionados con los niveles de azúcar), le ha llevado en sus visitas caldo de pollo. Yadhira Carrillo manifestó que no tendría objeción alguna en caso de que las autoridades correspondientes revisaran su hogar y la oficina de su esposo. "No hay que esconder, nada de nada".

Antes de retirarse del Reclusorio Norte, mencionó que Leticia Calderón (ex esposa de Juan Collado) no la ha buscado por el momento para saber algo del padre de sus hijos. Yadhira Carrillo aprovechó las cámaras y micrófonos para mandarle este mensaje.

Ella sabe que estoy aquí por supuesto, lo dije desde el día uno que me preguntaron hace años, lo que ella necesite, yo esta aquí, ella y los niños, tienen mi casa, mi corazón.