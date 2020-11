Yadhira Carrillo desmiente a Leticia Calderón y cuenta cómo conoció a Juan Collado

Es por muchos conocido la historia de que supuestamente el abogado Juan Collado, dejó a la actriz Leticia Calderón y a sus hijos hijos, por Yadhira Carrillo. En una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, Lety Calderón confesó: "lo único que a mí me duele y nunca se lo reclamé, es: '¿por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós?' Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre".

Fue un golpe brutal, el viernes estábamos muy a gusto planeando ir a Laredo, que es donde llevábamos a Luciano a su terapia, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso: 'nos vemos al rato', nos fuimos al aeropuerto y de ahí no supe más.

En su habitual visita a su esposo Juan Collado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (acusado de supuesta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita), la actriz Yadhira Carrillo contó a los medios de comunicación cómo conoció al ex esposo de Leticia Calderón, ante las declaraciones que hizo en el programa de Mara Patricia Castañeda. "Cuando yo empecé a andar con Juan, él ya había tenido novia, ya había terminado con nuestra Lety desde mucho antes. Cuando Juan y yo empezamos ya llevaban como ocho meses de que habían terminado, ya no vivían juntos, Juan ya había estado con Edith (Serrano)".

Yadhira Carrillo aseguró que "cuando Juan y yo estuvimos juntos, empezamos y nos conocimos, ya no tenía absolutamente nada que ver Leticia Calderón y Juan, él ya vivía solo en otra casa".

De acuerdo con Yadhira Carrillo, su esposo Juan Collado anhela ver a sus hijos Carlos y Luciano (fruto de su matrimonio con Leticia Calderón).

Yo invito a nuestra amiga Lety Calderón que todo lo deje en manos del abogado de Juan, para que los chiquitos puedan rápidamente ver a su papá, ya que esa sería la carta de Santa Claus para mi esposo, porque para él lo más importante son sus hijos, antes que otra cosa o que yo.

Carlos y Luciano Collado, hijos de Leticia Calderón y Juan Collado. Foto: Instagram @letycalderon79

La condición de Leticia Calderón al firmar su divorcio

Asimismo la actriz resaltó que el abogado Juan Collado "ha sido un gran padre, les ha dado todo, al igual que Lety gracias a su trabajo, sería precioso que pudieran venir a ver a su papá. Sí se puede y se lo pedimos encarecidamente, porque ha sido un padre muy presente, él antes de hacer sus ejercicios los llevaba a la escuela, los extraña muchísimo".

Leticia Calderón contó a Mara Patricia Castañeda que Juan Collado, la hizo firmar un convenio tras su divorcio. "(El documento) decía voy a ver a los niños y me iba a pasar una mensualidad y tal y yo acepté todo. Yo creo que él pensó que yo le iba a quitar la mitad de todo, porque curiosamente como concubina tenía más derechos que como esposa por los hijos; (pero no le quite) ni un centavo, ni una propiedad, no lo necesito y no estuve con él por eso".

La actriz de telenovelas Leticia Calderón aseguró que la única condición que le puso a Juan Collado para firmar el divorcio, era que para ver a sus hijos Luciano y Carlos Collado, él fuera por ellos y él se los regresara, incluso tenía planeado rotarse las vacaciones para que los niños no perdieran contacto con él, pero la realidad fue otra. "Nunca han pasado una Navidad con él, nunca se han ido de vacaciones con él".