Yadhira Carrillo en desacuerdo con las declaraciones de AMLO

Yadhira Carrillo no estuvo de acuerdo con unas declaraciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en una de sus recientes "mañaneras" dijo que había la posibilidad de decomisar las cuentas bancarias y propiedades del abogado Juan Collado (esposo de la actriz), quien se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde principios de julio pasado por presunta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.

La actriz Yadhira Carrillo habló con los medios de comunicación antes de ingresar al Reclusorio Norte, donde señaló estar en espera de un buen resultado del proceso penal que enfrenta su esposo. "Cuando se sigue la ley y las cosas se hacen, como se tienen que hacer con todos los ciudadanos, eso no puede suceder", mencionó en referencia a lo dicho por AMLO.

La actriz considera injusto que los bienes de Juan Collado sean confiscados; resaltó que ellos ayudan a personas de escasos recursos.

Nosotros, además, siempre apoyamos en todo lo que podemos a todo el mundo, siempre, a los pobres, a la gente que necesita. Siempre y toda la vida hemos estado ahí.

En repetidas ocasiones Yadhira Carrillo ha asegurado que no hay delito que perseguir en el caso de su esposo, quien es muy cercano a los ex Presidentes de México Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Cabe mencionar que Juan Collado representó a Peña Nieto en su divorcio de Angélica Rivera.

Una investigación del diario español El País, develó que Juan Collado tenía 24 cuentas, cuyos titulares en la mayoría de los casos eran sociedades radicadas en las Antillas Holandesas y Collado era el último beneficiario.

"Estamos esperando, no nos queremos hacer ilusiones de nada, porque después puede ser mucho más fuerte hacerte ilusiones y que no pase nada, estamos con mucha oración pidiéndole a Dios que se pongan los ojos realmente en la justicia porque no hay delito que perseguir, no existe, lo vieron las autoridades, se presentaron todas las pruebas. Estamos en espera de ese veredicto”, comentó Yadhira Carrillo.