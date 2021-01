Yadhira Carrillo habla de la salud de Leticia Calderón, tras su contagio de Covid-19

Fue a través de su cuenta en Twitter donde la actriz mexicana Leticia Calderón informó a sus seguidores que no había comenzado el 2021 de la manera que ella esperaba, esto al contagiarse de Covid-19. "Pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia, incluyéndome fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones, gracias".

Posteriormente la actriz de telenovelas de 52 años de edad y originaria de la Ciudad de México, dio a conocer que había sido hospitalizada "pero muy bien atendida por un gran grupo médico, esto es de paciencia y tiempo, gracias a todos por su preocupación".

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación a su llegada al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la también actriz Yadhira Carrillo habló sobre el estado de salud de Lety Calderón, ex esposa del abogado Juan Collado. "Esta bien, está bien, sí, está bien, es cuestión nada más de paciencia como es esto, de tiempo, pero está perfectamente bien atendida".

Asimismo Yadhira Carrillo aseguró que al igual que la familia, ella también estaba al pendiente de la evolución que ha estado teniendo: "sí, claro, muy pendiente como todos los días, por supuesto, está muy, muy pendiente, se movilizaron rapidísimo".

Con respecto a Luciano y Carlos Collado, hijos que tuvo Leticia Calderón con el abogado mexicano Juan Collado, contó que se encuentran en estos momentos con la familia de Lety.

Los niños están bien, Juan está en contacto todos los días (con ellos) vía telefónica, estamos muy pendientes y con toda la fe de que eso va a salir como queremos que salga, que esté con salud y que esté pronto afuera, feliz, contenta.

Finalmente y aunque en los últimos meses hubo varios comentarios contradictorios que evidenciaron una mala relación entre ambas, la actual esposa de Juan Collado, le envió un mensaje a Leticia: "que estamos muy pendientes, nunca ha habido diferencias, de mi parte jamás ha habido una sola diferencia, nunca, le deseo lo mejor siempre, como toda la vida".

Recordemos que el abogado Juan Collado se encuentra desde julio de 2019 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde enfrenta un proceso legal por supuesta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. En muchas ocasiones se ha dicho que el abogado le fue infiel a Leticia Calderón con Yadhira Carrillo, algo que Yadhira ha desmentido en repetidas ocasiones.

"Cuando yo empecé a andar con Juan, él ya había tenido novia, ya había terminado con nuestra Lety desde mucho antes, cuando Juan y yo empezamos ya llevaban como ocho meses de que habían terminado, ya no vivían juntos, Juan ya había estado con Edith (Serrano)".

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, ex esposa del cantante Vicente Fernández Jr., Leticia Calderón contó que Juan Collado la hizo firmar un convenio tras su divorcio. "(El documento) decía voy a ver a los niños y me iba a pasar una mensualidad y tal, yo acepté todo. Yo creo que él pensó que yo le iba a quitar la mitad de todo, porque curiosamente como concubina tenía más derechos que como esposa por los hijos; (pero no le quite) ni un centavo, ni una propiedad, no lo necesito y no estuve con él por eso".

De acuerdo con la actriz quien en 1997 protagonizó la telenovela "Esmeralda" junto al galán Fernando Colunga, sus hijos "nunca han pasado una Navidad con él (con su papá Juan Collado), nunca se han ido de vacaciones con él".