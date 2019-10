Yadhira Carrillo le contesta a Lety Calderón por declaraciones

Yadhira Carrillo como todos los días acudió a visitar a su esposo Juan Collado que se encuentra detenido en una prisión de la Ciudad de México por presunta delincuencia organizada, por lo que decidió atender a la prensa que siempre la espera.

Durante la entrevista le preguntaron a la famosa que pensaba sobre las declaraciones que hizo Leticia Calderón hace unos días sobre la relación que tuvo con Juan Collado, después de haberse casado con ella y esto dijo tras el cuestionamiento.

No tengo ningún comentario y no he comentado nada, dijo en su primera declaración.