Yadhira Carrillo niega tener nexos con la delincuencia organizada

Yadhira Carrillo ha estado muy al pendiente de la situación legal y de la salud de su esposo Juan Collado; el conocido abogado mexicano fue detenido la semana pasada "por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita", según informó la Fiscalía General de la República Mexicana en un comunicado.

En su reciente visita a su esposo en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, la actriz y empresaria Yadhira Carrillo, aseguró no tener nexo alguno con la delincuencia organizada, como se podría especular ante la detención de su esposo.

"Con lo que quieran relacionarme estoy absolutamente limpia, estaría intranquila si estuviera en temas extraños, pero no", recalcó a su salida del Reclusorio Norte este fin de semana.

De acuerdo con el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, la actriz mencionó que ante los problemas de salud que ha tenido su esposo Juan Collado (relacionados con los niveles de azúcar), le ha llevado en sus visitas caldo de pollo. Yadhira Carrillo manifestó que no tendría objeción alguna en caso de que las autoridades correspondientes revisaran su hogar y la oficina de su esposo. "No hay que esconder, nada de nada".

La actriz señaló antes de retirarse del Reclusorio Norte, que Leticia Calderón (ex esposa de Juan Collado) no la ha buscado por el momento para saber algo del padre de sus hijos. Yadhira Carrillo aprovechó las cámaras y micrófonos para mandarle este mensaje:

Ella sabe que estoy aquí por supuesto, lo dije desde el día uno que me preguntaron hace años, lo que ella necesite, yo esta aquí, ella y los niños, tienen mi casa, mi corazón.

La relación de Yadhira Carrillo y Juan Collado causó gran polémica en el medio del espectáculo, ya que al iniciar un romance con la actriz, el abogado no había terminado del todo su matrimonio con Leticia Calderón. Hace unos años comentó: "lo que más me lastimó es que no se despidiera y que se fuera en un momento en que más lo necesitaba, ya que yo andaba con muletas".

Ante la detención del padre de sus hijos recalcó en Twitter: "agradezco profundamente todos los mensajes de solidaridad y las muestras de cariño. No daré ninguna declaración. Gracias por su comprensión".

En sus primeras declaraciones ante la detención del abogado, Yadhira Carrillo resaltó que la trayectoria de su esposo es impecable y limpia. “Sé con quien me casé, me siento muy orgullosa y me volvería a casar 100 veces. El vivir con él todos los días por 11 años, ver como es de papá, es alguien que da la cara”.

Juan Collado ha sido litigante en casos vinculados a grandes nombres de la política mexicana, más recientemente tuvo a su cargo el divorcio del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera; también ha trabajado para Carlos Salinas de Gortari.