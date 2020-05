Yadhira Carrillo padece extraña enfermedad y se ve afectada por ella

La actriz Yadhira Carrillo hizo público hace unos días que padece una enfermedad llamada Meniére (hidrops endolinfático) y se está viendo afectada por ella, ya que solamente puede percibir 10% de audición en el oído izquierdo.

En entrevista con el programa de televisión Ventaneando, Yadhira Carrillo mencionó que repentinamente comenzó a sentir malestar en uno de sus oídos y acudió al doctor para evaluarse.

Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído izquierdo, entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada”.