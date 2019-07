Yadhira Carrillo preocupada por salud de su esposo Juan Collado

La actriz Yadhira Carrillo reveló a diversos medios que le inquieta el estado de salud de su esposo, el abogado Juan Collado, quien está detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte tras ser acusado de lavado de dinero.



Aunque la semana pasada la famosa dijo que su marido se encontraba bien, el lunes dio a conocer que su salud decayó mientras se encontraba preso.

"Ahora estoy preocupada porque (a Collado) se le subió la azúcar. Ya ven que el día de la audiencia se puso muy mal, tuvieron que posponerla dos veces, tuvieron que interrumpir para estabilizarle", contó.

Yadhira junto a su esposo/Instagram

Tuvo una parálisis en la cara. Se le cayó la boca, el ojito.

Añadió que en el reclusorio están tratando a su cónyuge, sin embargo, su situación no ha mejorado, por lo que está en espera de lo que procede acorde a las autoridades.

Al cuestionarle sobre si Collado tiene a alguien cercano que pudiera ayudarlo a quedar libre, Carrillo afirmó que es la justicia la que está de su parte.

Aquí no te puede ayudar nadie porque estamos en un Gobierno donde no hay corrupción, dijo.

Aseguró que confía plenamente en la inocencia de su esposo, y que aunque él tiene amistad con dos ex Presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, logrará obtener su absolución por cuenta propia.



"El que sean amigos de la familia no significa que éstas personas te puedan agarrar y sacarte así de un problema", comentó.



"Aquí estamos hablando de Juan Collado, hoy. El que está aquí adentro es Juan Collado. Es él el que va a responder por él mismo. Así que eso me tiene muy tranquila, porque la trayectoria de Juan Collado es impecable y es limpia".

Cabe mencionar que Juan Collado primero estuvo casada con la actriz Leticia Calderón con quien procreó dos hijos a quienes hemos visto en las entrevistas de su madre y aunque en el pasado se dijo que tenía una enemistad con Yadhira Carrillo, siempre han tratado de no hablar del tema pues supuestamente la ahora esposa del abogado fue quien se metió en el matrimonio de ellos.

