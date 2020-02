Yadhira Carrillo reacciona a la supuesta casa del amor de Juan Collado

En reciente declaraciones ante los medios de comunicación, Leticia Calderon reveló que su ex esposo Juan Collado tenía una "casa del amor" a donde llevaba a sus conquistas. La actriz de telenovelas contó que a una de las mujeres a quien el abogado llevó a este lugar, fue a la conductora de televisión Edith Serrano.

"Hubo varias, o sea es que hubo varias, sí supe que le había pedido matrimonio a Edith Serrano en una casa en la que a mí me llevó Juan y me dijo que esa casa, la tenía para sus comidas porque algunos personajes no podían ir a restaurantes...yo le creí", manifestó Leticia Calderón ante la sorpresa de los reporteros de espectáculos.

Ante dichas declaraciones Yadhira Carrillo fue cuestionada al respecto a su llegada al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde su esposo se encuentra acusado por supuesta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.

Chicos yo no comentó absolutamente nada de lo que puedan decir otras personas.

"Pregúntenme de mí y con mucho gusto yo les platicó de mí, de mi historia y de mi esposo, fuera de ello yo desconozco la vida de otras personas", recalcó Yadhira Carrillo.

En una entrevista para el programa Ventaneando, la ex actriz señaló que las cosas las toma de quien viene, esto en referencia a las declaraciones que ha estado haciendo Leticia Calderón, ex esposa del abogado Juan Collado.