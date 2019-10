Yadhira Carrillo reacciona al millonario embargo a Juan Collado

Juan Collado continua el proceso penal en su contra; desde julio pasado se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado por supuesta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Hasta el momento se desconoce si el esposo de la actriz Yadhira Carrillo será declarado culpable. En medio de su proceso penal le fuerom embargados al reconocido abogado de la élite política del país 83 millones de dólares.

A su salida del Reclusorio Norte Yadhira Carrillo comentó ante las cámaras del programa Despierta América de la cadena Univisión, al ser cuestionada sobre este millonario embargo a su esposo. "Sin comentario alguno, ya la justicia verá las cosas como son, estoy muy tranquila, cero (preocupación). No le puedo decir absolutamente nada, solo le digo que todo está en orden, gracias”.

De acuerdo con el diario El País, las autoridades de Andorra (microestado soberano del suroeste de Europa, constituido en Estado independiente), ordenaron el embargó de 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Collado, ya que lo están investigando por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Al parecer los investigadores de Adorra pusieron especial atención a las cuentas de Juan Collado, luego de que éste transfirió 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares) de un banco de Andorra a uno en Madrid, España seis días antes de que lo detuvieran en la Ciudad de México, el pasado 9 de julio.

Anteriormente Leticia Calderón, ex esposa del abogado, informó que los hijos que tienen en común, no lo visitaran en prisión. Juan es un papá que va por los niños desde chiquitos, todos los días en la mañana para llevarlos al colegio, por supuesto extraña profundamente y me lo ha dicho 'extraño muchísimo a Luciano y a Carlo, los extraño mucho, mucho'. Él la está pasando muy mal ahí adentro", manifestó Yadhira Carrillo al programa Suelta la Sopa.