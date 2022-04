Yadhira Carrillo ya no visita a su esposo Juan Collado en prisión por esta razón

Desde hace tiempo se ha venido diciendo que Yadhira Carrillo de 48 años de edad desde hace tiempo, ya no visita a su esposo Juan Collado quien está en la cárcel desde hace tiempo por un proceso legal el cual sigue en desarrollo, por lo que la famosa siempre estuvo visitándolo constantemente, pero desde hace tiempo ya no se le ha visto.

De acuerdo con Verónica Bastos, la razón por la cual Yadhira Carrillo no va a visitar a Juan Collado es para no entorpecer el proceso legal que enfrenta, pues los medios han estado preguntándole varias cosas a la actriz mexicana sobre el caso, por lo que no quiere que las cosas se compliquen en la investigación por eso ya no ha ido, solo otros familiares.

Yadhira no ha querido volver avisar o ser visible para la prensa para no meterse en problemas a la hora de platicar de como va el proceso es un proceso muy delicado que ya el marido de Yadhira el abogado de Collado denunció cierta anomalías en su caso y las cosas se pusieron muy tensas", dijo Verónica Bastos, ante estas declaraciones.

Tras dicha información, muchos estuvieron de acuerdo con que Yadhira Carrillo no se aparecía en dicho lugar para mantener las cosas con calma en cuanto al caso de Juan Collado que enfrenta cargos de tráfico de influencias y defraudación fiscal, por lo que dicho proceso se ha tardado.

"Mi apoyo para ella, ya que es una excelente actriz independientemente de la investigación a su esposo, no somos Dios para juzgar a nadie", "ya dejen en paz alá señora Yadira si hay muchas personas que no les gusta escuchar que Yadhira es la señora y les da gusto Lo que le pasa a la familia collado carrillo, pero él que esté libre de pecado que tiré la piedra", escriben las redes.

Cabe mencionar que hace unas semanas se le vio a la también ex reina de belleza por los pasillos de Televisa, por lo que algunos aseguran que podría regresar a las telenovelas de las cuales se alejó hace varios años, pues se casó con Juan Collado.