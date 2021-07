Yahaira Plasencia reta la censura de TikTok con gesto obsceno, bailando su tema 'Dime'

Perú.- Sin temor a la censura que tiene la plataforma de videos cortos, TikTok, la cantante y modelo peruana Yahaira Plasencia lanza nuevo reto de baile para su tema 'Dime' y se convierte en la sensación de inmediato.

El video la "rompió" en las redes sociales al lanzarse como reto en TikTok, sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y los malos comentarios invadieron la plataforma, esto por el gesto que tiene frente a la cámara.

Se le puede ver a Yahaira muy alegre bailando en el corto video con un revelador atuendo que marcó su figura compuesto por un bra negro, un suéter de mangas y cuello, pero sin la parte del abdomen y unos jeans de mezclilla, luciendo muy hermosa.

Pero esto no bastó para para los malos comentarios que luego vendrían y es que Yahaira Plasencia levantó el dedo medio frente a la cámara mientras hacía el challenge y esto no fue nada bien visto por sus seguidores ni el público en general y esto se debe a que gran parte de su público es menor de edad y no podrían seguir el reto de baile.

Por otro lado, la joven de 27 años rompió en llanto en sus redes sociales al revelar que el video de su canción 'Dime' podría ser borrado de YouTube debido a que muchas personas lo están denunciando y se siente triste que por un error busquen "cancelarla".

La estrella nacida en el distrito del Rímac, Lima, Perú, debutó en 2016 con el tema 'Sé que te amaré', con ritmos como la salsa, timba y balada romántica, lo que le ha valido reconocimiento en su país.

Yahaira Plasencia, a pesar de ser la nueva sensación de la música latina, está atravesando por un duro momento debido a las críticas, sin embargo, ha decidido volver a lanzar el reto de baile de su canción, pero será algo mucho más suave para bailar y para todo tipo de público.