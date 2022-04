Yahir desata una revolución al dejarse ver vestido de mujer

La publicación en donde apareció Yahir vestido de mujer causó sensación , aunque muchos quedaron maravillados con su interpretación y caracterización, hubo otros que no estuvieron tan contentos y no le escribieron comentarios tan positivos.

Yahir logró cautivar al público con los movimientos de Laura, aunque no fue fácil aprenderlos, por lo que Angélica Vale intervino a la hora de la crítica para darle algunos consejos sobre su presentación.

México.- El actor y cantante mexicano Yahir desató toda una revolución en las redes sociales tras dejarse ver vestido de mujer . Resulta que durante la más reciente emisión del programa Tu cara me suena, el artista le dio vida a Laura León "La Tesorito" y generó todo tipo de comentarios.

Gilberto Coronel Periodista Web

