Yahir fue atacado por unos lobos arriba de su camioneta

Al parecer Yahir sigue teniendo una mala racha y es después de haber sido asaltado, dos veces en poco tiempo resulta que una jauría de lobos se subió a su camioneta, causándole destrozos, además de un gran susto pues quedó impactado con lo que le pasó.

"Me pasó algo bien loco porque llegamos a un lugar donde habían lobos y había muchas cosas y se me subieron a la cajuela, empece a sentir que se movía el carro y todo volteamos y un lobo atrás arrancándome la alfombra de mi carro no traía tapa entonces fue una experiencia muy loca, pero bueno pasó al final de cuentas...", dijo Yahir para Ventaneando.

Mientras tanto los fans de Yahir comentaron acerca de su desgracia y le desearon buena suerte para que todo saliera bien cuando vuelva a viajar, pues solo iba unos días a Estados Unidos.

"No puede ser una limpia Yahir", "Pobrecito de mi amor Yo le doy consuelo solo falta que un perro te orine bebé", "Ya date una limpia", fueron algunos de los comentarios que recibió Yahir por el terrible incidente.

Recordemos que Yahir fue parte de La Voz donde fungió como juez hace un par de meses marcando su regreso a Tv Azteca, lugar donde comenzó su carrera artística en el programa La Academia.

Actualmente el artista se encuentra muy enfocado en su carrera como solista y festejó el día del músico con un mensaje felicitando a todos sus colegas del espectáculo.

"#FelizDiaDelMúsico compañeros, colegas y amigos.. A todos los que han influenciado mi vida y me inspiran, A todos con los que he compartido la bendición de hacer música.. felicidades y gracias por compartir su arte!!!! Y gracias a todo público por aguantarnos. Nos vemos el 30 en el Metropolitan!", escribió Yahir en la foto.