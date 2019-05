Yahir gira la silla de La Voz...México, por error

Yahir, cantante de temas como "Te amaré", "Perdóname" y "Amiga", por un error, giró la silla de "La Voz... México", mientras una participante hacía su interpretación en el escenario. El momento queda grabado y Yahir lo publica en su cuenta de Instagram.

La joven Haydee hacía su interpretación en el escenario y los "coaches" del reality show de Televisión Azteca "La Voz...México" la miraban, pero repentimamente se gira la silla en la que está sentado Yahir. Él no la quiso hacer girar. Se movió por un error.

Yahir alcanza a rozar con su brazo el botón y de inmediato la silla gira mientras la participante continuaba su interpretación.

¡No, no, no, no, no, no, no!” dijo el cantante sorprendido. Sus compañeros coach se dan cuenta de que él realmente no oprimió el botón de la silla.