Yahir hace brujería a Belinda para ganarle en La Voz

La final de La Voz está muy cerca por lo que los coaches están preparando a sus participantes para que lo den todo en el último programa, pero Yahir esta haciendo lo posible por ser el ganador absoluto y está haciendo brujería en contra de Belinda.

Resulta que Yahir acudió al camerino de Belinda para dejar en la puerta una cabeza de muñeca con un mensaje y una foto de su colega, pues como todos saben tienen bastante tiempo haciéndose bromas desde que se conocieron en el famoso reality musical.

Después de abrir la puerta la reacción de la cantante causó la risa de los internautas, pues más que una broma a Belinda le pareció espantosa ya que la cabeza emitía un sonido por lo que de inmediato exigió que la quitaran.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Dicho video fue compartido por el mismo Yahir en sus historias de Instagram dejando en claro que tiene una excelente amistad con la intérprete de 'Bella traición'.

Pero quien ha estado en el ojo del huracán y no por las bromas que se hacen en el foro de la Voz es Lupillo Rivera cuando se dijo que mantenía un romance con Belinda, por lo que tuvo que hablar ante las cámaras para decir si esto era verdad o se trataba de una estrategia publicitaria.

"Gracias a Dios andamos juntos trabajando proyectos andamos trabajando diferentes cosas es una compañera de trabajo muy bella puedo decir que es la mujer más hermosa que e conocido en mi vida...", dijo Lupillo.

Como todos saben ambos famosos han salido de diferentes relaciones por ejemplo Lupillo puso fin a su matrimonio con la empresaria Mayeli Alonso, mientras que Belinda supuestamente salió con el cirujano plástico, Ben Talei pero tiempo después ella negó por medio de su publicista que no mantenía ningún romance como se había bordado desde hace tiempo.

Cabe mencionar que hace unos días Belinda y Yahir hicieron dueto en La Voz, donde interpretaron el tema Alucinado causando gran emoción entre sus fans ya que ese fue uno de los primeros temas que lanzó el exalumno de La Academia cuando empezó su carrera como cantante.

En redes sociales circula el dueto de ambos el cual ha sido bien recibido por el público comentando cosas positivas.

"Me encanta Belinda. Cómo se expresa, sus ocurrencias etc. Y canta lindo! Y Yahir! Pues uff! Su voz es muy particular".