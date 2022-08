Yahir le dice adiós a La academia

Yahir Parra, cantante de la primera generación de La Academia, volvió al reality show para ser el conductor de la emisión número 20.



El sonorense se despidió del programa de televisión, “Me despido de ti querida Academia una vez más agradecido, me despido de ti con el corazón en la mano, con muchas ganas de ver muchas generaciones más…”, mencionó Yahir.



Luego de que, el exalumno del reality show se convirtiera en conductor de La Academia, no le han dejado de llegar comentarios negativos, pues esta faceta no le resultó tan buena.



Yahir ha dejado en claro que no le interesa volver a la conducción, no solo por los comentarios malos que ha recibido en redes sociales, también porque dice no haber estado preparado, ni contar con la experiencia suficiente, para ese gran paso, pese a tener un gran cariño por el reality show que lo vio nacer.



Si bien, durante una entrevista de TV Azteca, el alumno de la primera generación de la academia ha mencionado que le gusta recibir críticas, eso lo ayuda a mejorar, porque su carrera ha sido así, con altos y bajos, no siempre se ha podido estar en la cima.



Finalmente, el cantante con éxitos como: Otra historia de amor y zona preferente, subió en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a la descripción, “Mañana se define todo!!! @laacademiatv @ssmester @angeloaponte Gracias por esta oportunidad q me han dado de aprender tanto en esta generación. ¡De enfrentar un nuevo reto! Vamos con todo mañana!!!! Buenas noches familia!, agregó Yahir.



Te recomendamos leer:

Si bien, en los comentarios, sus amigos lo empezaron a felicitar por su nuevo logro, ya que para algunos de sus seguidores, cada semana fue creciendo y mejorando.