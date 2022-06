Yahir pone nerviosa a Pati Chapoy al decirle que toque sus abdominales de acero

Yahir de 43 años de edad, puso muy nerviosas a las conductoras de Ventaneando, especialmente a Paty Chapoy de 72, esto después de haber visitado el foro de televisión para hablar de su reciente participación en La Academia, pero su llegada causó mucho revuelo por una razón demasiada notaria de la cual se ha estado hablando desde hace tiempo.

Resulta que desde hace unos años, Yahir le apostó con todo al mundo fitness, por lo que ha logrado una figura envidiable, pues si echas un vistazo a su cuenta de Instagram podrás ver las sorprendentes abdominales que se carga, algo que puso muy nerviosa a Pati Chapoy quien al final el mismo cantante le dijo que las tocara.

En el video que compartió la cuenta de Ventaneando se puede ver como todos le dan la bienvenida al ahora conductor de una manera muy cálida, mientras le avientan piropos, por su parte Pati Chapoy graba el momento con su celular, pero al final Yahir le dice que no se esconde y que toque sus envidiables abds las cuales se las enseña al último.

"Y si no es para menos!!! Paty que afortunada Amo a ese hombre cada día más su sencillez y como se toma todo con buena energía es lo máximo y se merece cada día más", "Me encanta verlo y además me gusta mucho que empiece una Nueva etapa en su carrera felicidades", "Me encanta Yahir puede pasar horas hablando y supersencillo!", escriben las redes sociales al ver el video.

Otra de las cosas que siempre han llamado la atención del talentoso artista es que a pesar de los años, siempre ha demostrado una humildad impresionante, pues quien ha tenido la oportunidad de conocerlo en persona, han dicho que la sencillez lo acompaña en todo momento, algo que muchos artistas pierden al final.

Hay que mencionar que Daniel Bisogno quien también se encontraba en el programa, dijo en el pasado que no le agradaba mucho la idea de ver a Yahir como presentador de La Academia, pues cree que es un papel que no le va, por lo cual demostró su descontento.