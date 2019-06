Yahir recibe piropo ardiente de una de sus fans en Instagram

El cantante Yahir sonorense, quien participa como coach en el programa de televisión "La Voz México", publica un detrás de cámaras de su nuevo video al tema "Entre nosotros dos", que hizo en Cuba, y una fan le lanza piropo ardiente.

Esto se queda entre nosotros dos. Detrás de camaras en la bella Cuba", escribe Yahir respecto al video del detrás de cámaras que publica en Instagram y en le que se mira bailando coquetamente, mientras una balarina se acerca a él para unirse a su baile.

Una sonrisa muy real", "Eres pura luz, coach", "Guapísimo, pero no me gustó que no hayas elegido a El Flaco", "Me encanta tu sencillez", le escriben otras fans.