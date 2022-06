Yahir se estrena como conductor de La Academia pero no sabe ni que decir según las redes

Yahir de 43 años de edad, se presentó en conferencia de prensa con toda la producción de La Academia y los alumnos, quienes lucharán por el primer lugar en el reality show más popular de Tv Azteca desde hace años, pero las cosas no salieron del todo bien para el anfitrión, quien se estrena como conductor.

Y es que Yahir al momento de presentar a los jueces, además de los alumnos, lejos de verse de manera natural como otros conductores que han sido parte del proyecto, de inmediato notaron que al cantante mexicano le falta bastante, pues no les gustó del todo la manera en que conducción ell reality show, por lo que volvieron atacarlo.

"Me cae super bien Yahir, pero como conductor, nomas no", "Mejor hubieran puesto de conductor a Platanito", "Ya dejen a Yahir en paz, hace su mejor esfuerzo!!", "Yahir no sabe ni que decir pésimo", "Yahir parece que está en la lotería jejeje", "No es por nada pero Yahir es cantante no presentador....", "Que horror de conductor Yahir", escriben las redes.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo, Yahir había sido anunciado como el nuevo conductor de La Academia, lo que sorprendió a muchos, y es que nunca se había visto al intérprete como maestro de ceremonias, por lo que a muchos extraño la nueva decisión de la producción, aunque se dice que esto tiene una razón.

Y es que según la producción no le había llegado al precio a Adal Ramones, quien en temporadas pasadas era el encargado de conducir La Academia, pero esta vez no se llegó a un acuerdo monetario, por lo que decidió decirles que no al reality musical, por lo cual Yahir quien también fue alumno del proyecto hace varios años, ahora se convirtió en el presentador oficial.

A pesar de las críticas, el artista no ha dicho nada sobre los comentarios que hay en redes sociales, pues es bien sabido que nunca le ha gustado estar en vuelto en la polémica, por lo que prefiere hacer las cosas con mucho amor y profesionalismo, pues desea que crecer en el ámbito de la conducción.