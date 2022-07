Estados Unidos.- No es novedad que la cantante dominicana, Yailin "La más viral", se someta a cambios de look de un día a otro, sin embargo, en esta ocasión no fue un cambio de color de cabello, sino un escandaloso corte que ha dejado a todos impactados.

La esposa de Anuel AA impresionó a sus seguidores luego de compartir un par de fotografías en las que mostró su nuevo cambio de look, dejó de lado su larga cabellera para probar un estilo demasiado corto.

Yailin "La más viral" apareció en redes sociales con el cabello muy corto siguiendo una de las tendencias de moda más fuerte en la actualidad, dejando en claro que los cambios son algo que no teme y le pueden sentar de maravilla, tal cual sucedió.

Yailin "La más viral" enamora a todos con un escandaloso cambio de look

Desde hace varios meses, la influencer e intérprete dominicana había destacado por su larga cabellera larga, sedosa, brillosa y de color negro, pero decidió someterse al cambio más importante en su imagen, que fue deshacerse de todo ello.

Sin ninguna duda, Yailin logró imponer moda con su cambio de imagen, principalmente en esta temporada de verano que muchos prefieren probar otras alternativas como el cabello corto, pues el calor impide seguir con una larga melena.

