Yalitza Aparicio: Soy prieta, prietita linda y con la frente en alto

México.- La actriz Yalitza Aparicio lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter para pronunciarse en contra del racismo y las palabras despectivas como el termino “prieto” que es ampliamente utilizado en México para menospreciar a una persona.

La también defensora de los Derechos Humanos, compartió en Twitter un texto para las personas que utilizan la palabra “prieta” de manera ofensiva, declarando que ella es “prieta” y con mucho orgullo.

La protagonista de la película “Roma” de Alfonso Cuarón,, se ha caracterizado, desde que saltó a la fama, como una portavoz de las comunidades indígenas de México en el mundo, resaltando sus raíces e historia en los grandes eventos de talla internacional a los que es invitada.

El texto que compartió Yalitza es una publicación de la página “Recuerdos de mi México” donde ahonda en cómo se ha usado de forma incorrecta este termino para discriminar a las personas por su tono de piel.

Me dicen Prieta y piensan que es insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra”, destaca el texto.