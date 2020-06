Yalitza Aparicio alza la voz ante el racismo y la discriminación

Yalitza Aparicio, actriz mexicana de origen indígena y nominada a los Premios Oscar, participó en el panel "Racismo y discriminación en México" organizado por GQ México y Latinoamérica. "Siento que estamos ubicados en un lugar muy atrasado, al salir a distintos lugares y conocer muchos conceptos que tenían de los mexicanos afuera, me sorprendí a mí misma, ya que no era el mismo que yo tenía".

La actriz Yalitza Aparicio mencionó que se topó con comentarios como "¿en México existen personas de color?" o "¿existen personas tan bajitas?"; en algunos casos, le llegaron a decir que cuando veían programas mexicanos, no veían eso. "Fue una etapa dura y a la vez buena, dura porque venía de mi zona de confort, donde estaba rodeada de personas que se parecían a mí y sí, había este racismo y clasismo por niveles sociales, porque aunque son comunidades indígenas y la mayoría somos parecidos, también coexisten con cierto tipo de clasismo".

La protagonisra de la multipremiada película de Alfonso Cuarón, "Roma", resaltó que "no me había tocado algo tan fuerte, donde no me reconocieran como mexicana".

Durante todo ese tiempo me sentí con la inquietud de decir que no estaban conociendo todas las caras que existen en México: que solo estaban conociendo una parte.

"Me tocó pensar en qué estábamos haciendo nosotros como sociedad, ahí le atribuía mucho la culpa a los medios de comunicación porque yo siendo mexicana y radicando en México, jamás veía personas que se parecieran a mí ni en comerciales, ni en revistas, ni en películas".

Yalitza Aparicio habló sobre el tener que enfrentarse a comentarios como "esa india por qué nos representa".

Aunque era cierto que no los estaba representando totalmente, es triste ver que en tu país no te están apoyando y tú lo estás haciendo con el mejor esfuerzo y la mejor intención, queriendo decir 'aquí está México'.

"También tenemos talento y somos capaces, pero nosotros mismos nos estamos negando a ver esos rostros que siempre hemos tenido".

Yalitza Aparicio alzó su voz y mandó este mensaje: "por muchos años nos hemos quedado callados y hemos estado esperando que lleguen oportunidades y que las personas se den cuenta que aquí estamos, así que es momento de hablar, de alzar la voz y de decir ya basta, yo también puedo".

También te puede interesar:

Las humildes palabras de la mamá de Yalitza Aparicio en los Oscar (VIDEO)

Yalitza Aparicio entre las 100 personas más influyentes del mundo

Yalitza Aparicio, orgullosa indígena, en la gala de TIME 100