Yalitza Aparicio aparece en la portada de King Kong Magazine y emociona a sus fans

México. Yalitza Aparicio, quien se hizo mundialmente conocida tras su participación en la película Roma, del cineasta Alfonso Cuarón, aparece en la portada de King Kong Magazine y sus fans reaccionan emocionados en las redes sociales.

Yalitza Aparicio, de 27 años de edad y quien se convirtió en la primera mujer indígena y la segunda mujer mexicana en ser nominada como mejor actriz al premio Óscar después de Salma Hayek por la película Frida de 2002, sigue cosechando triunfos en su carrera.

Ahora Yalitza causa revuelo por figurar en el reciente número de dicha revista y muestra en ella un lado diferente de su personalidad en una sesión de fotografía que estuvo a cargo de la fotógrafa Tania Franco Klein, quien capturó la esencia de la actriz oaxaqueña.

Siempre hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada oportunidad que se te presenta para aprender de personas tan maravillosas”, escribe Yalitza en Instagram, al compartir la portada de dicha publicación.

Animo Yalitza estás radiante! Saludos desde Mazatlán", "¡tu cabello!", "¡me encantas!", "qué bonita", "qué hermosa Yali", "extraordinaria" y "qué hermosa fotografía", son algunos de los comentarios que a Yalitza le escriben sus fans en Instagram.

Y en la fotografía que tanto ha encantado a sus fans y que aparece en la portada de King Kong Magazine, Yalitza aparece sentada con un outfit que simula látex en un tono similar a la madera de las paredes, el tono de su piel resalta y su cabello luce increíblemente hermoso también.

Yalitza también acaba de tener su debut como cantante al lado de Ziggy Marley, hijo de Bob Marley; ambos unieron sus voces en el tema América vibra. En distintos portales de noticias se informó que se trata de un tema de reggae en en que también toma parte la banda brasileña Banda Natiruts.

América vibra es cantada en inglés, portugués y español, y se trata de un mensaje de unidad para los pueblos de América Latina, sobre todo frente al cambio de poder en Estados Unidos y ya se encuentra disponible en todas las plataformas y redes sociales desde el pasado 20 de enero de 2021.

Yalitza ha sido convocada para tomar parte en proyectos importantes a nivel mundial y en días pasados se reunió con la activista y premio Nobel de la Paz en 1992 Rigoberta Menchú, y fue ella misma quien a través de sus redes sociales compartió algunas imágenes en las que se les puede ver juntas y en diferentes lugares.

Pero también formó parte del documentarl Peace Peace Now Now, un documental que se grabó en Guatemala, motivo por el cual viajó a este lugar y en donde compartió con Rigoberta Menchú. En Peade Peace Now Now se aborda la vida de varias mujeres supervivientes de la violencia machista en América Latina y se compone de cuatro episodios, además participan en él otras actrices como Ester Expósito, Shirley Manson y Daniela de la Vega.

Yalitza Aparicio Martínez es originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, México (1993) y además es docente; se hizo famosa a raíz de su participación en la ya citada película Roma, en 2018, y cuya actuación calificó la revista Time como La mejor de 2018. Con este trabajo impactó al mundo entero y ha sido objeto de múltiples reconocimientos.

Yalitza se llena de logros profesionales

En octubre de 2019, por ejemplo, fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes en el mundo durante 2019 de la BBC. Y desde el año 2020 forma parte de los mexicanos miembros de las Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, todo esto gracias a la proyección mundial que le dio su participación en Roma.

A finales de 2018 fue retratada en la portada de la edición de enero de 2019 de la revista Vogue en México, donde cuenta cómo era su vida y qué hacía en ella antes de la actuación, y también apareció en la edición Hollywood Issue 2019 de la revista Vanity Fair, realizada por el mexicano Emmanuel Lubezki, junto a estrellas de talla internacional como Chadwick Boseman, Saoirse Ronan y Timothée Chalamet, entre otros.