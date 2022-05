Yalitza Aparicio calla bocas y da clases de inglés en TikTok con mucho éxito

Yalitza Aparicio de 27 años de edad, aunque le está dando con todo a las clases de inglés para abrirse camino a Hollywood, decidió hacer un poco de humor para sus fans en redes sociales y lo primero que hizo fue decir unas cuantas palabras en ese idioma, pero con TikTok.

En el video se puede ver a Yalitza Aparicio recostada en la cama y empieza a decir los números en inglés con su peculiar estilo, causando risa entre sus fans quienes ya han notado que a la chica le encanta divertirse a su manera, aunque tiene haters como cualquier artista, eso no la detiene.

Para quienes no lo saben en su ascenso a la fama Yalitza Aparicio fue muy criticada, pues muchos no la consideraban una verdadera artista, por lo que despotricaron contra ella y lo primero que le hicieron saber es que no sabía inglés, pero tiempo después se supo que la actriz mexicana se fue una temporada a Estados Unidos para dominar el idioma.

"Me agrada mucho tu dominio del idioma inglés, sobre todo porqué este semestre inicia mi curso", "Déjenla!está viviendo y disfrutando él sueno que muchos de ustedes no podrán cumplir!!!solo les queda criticar", "Vengo de leer una crítica que te hicieron y a partir de hoy soy tu super fan, eres una persona que inspira!!", "Eres superética, obvio no me equivoqué, eres educada y muy inteligente", escriben las redes sociales.

Actualmente, no se sabe si la chica tiene un proyecto en puerta o está centrada en otros asuntos, pero lo que sí es un hecho es que sigue estando vinculada con el mundo de la farándula, pues ha realizado algunas entrevistas donde deja en claro que le encanta la actuación desde que la vimos por primera vez en Roma.

Por si fuera poco Yalitza Aparicio ha sido contratada por grandes marcas, para que les dé publicidad, pues es un hecho que su fama es conocida a nivel mundial, pero lo que más encanta de esta mujer es que no ha perdido la humildad que siempre la caracterizó desde el principio, además de mucha educación.

