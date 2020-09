Yalitza Aparicio causa sensación con su nuevo look para una importante campaña de Dior

Tras el gran éxito que tuvo al protagonizar la multipremiada película "Roma" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio no ha tenido otro proyecto cinematográfico. Durante este tiempo ha formado parte de importantes campañas donde su voz ha sido escuchada; recientemente se unió a una nueva campaña de Dior y además ha conquistado con su nuevo look.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio fue elegida por la firma francesa Dior, para ser una de las protagonistas de la campaña de Dior Parfums, la cual han denominado #DiorStandsWithWomen, que tiene como finalidad dar voz a las mujeres quienes a través de su trabajo, transforman al mundo.

En un video que fue publicado por la compañía fundada por el diseñador Christian Dior, la actriz de origen indígena manifestó: "para mí, ser mujer significa ser fuerte, tener siempre la cabeza en alto porque, te digan lo que te digan, debes estar segura de lo que eres capaz. También significa resistencia, resistencia a todo lo que te tengas que enfrentar".

Como embajadora de la UNESCO, mi papel es representar a las comunidades indígenas, darles voz y visibilidad, que es algo que nos ha hecho falta durante mucho tiempo; siempre he estado orgullosa de mis orígenes y de eso se trata también, de que, al ser una figura pública, hacerles llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no tenemos que olvidar nuestro orígenes, no tenemos que negar quienes somos para ser aceptados por la sociedad.