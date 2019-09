Yalitza Aparicio con la frente en alto supera todas las críticas

Yalitza Aparicio conquistó la industria cinematográfica con su protagónico en la cinta "Roma" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón; ha sido reconocida por grandes de la meca del cine sin embargo, la actriz sigue recibiendo críticas por ser una mujer indígena en el mundo del espectáculo, pero las supera por "la gente que se identifica" con ella.

La actriz comentó en el foro "He For She" del Tecnológico de Monterrey, que desde la promoción de la película "Roma" padeció ataques por su origen étnico, pero que ella "gozó" ser la primera mujer indígena nominada al Óscar a Mejor Actriz, la segunda mexicana en lograrlo (la primera fue Salma Hayek).

"Si yo en algún momento hubiera dicho 'pues no estoy aguantando estas críticas y mejor me regreso a donde estaba, que estaba mejor en donde nadie me decía nada, donde todos me apoyaban', era como decirle a las personas que estaban confiando en mí que se tienen que rendir", comentó la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca.

Yalitza Aparicio comentó que las personas indígenas también tienen derecho a vestir como quieran y disfrutar del éxito. Foto: AFP

La también profesora de primaria manifestó que ha afrontado una "triple opresión" por ser mujer, indígena y de bajos ingresos, pero que ella le demuestra a sus seguidores que pueden "salir adelante" y sobreponerse a los ataques, sobre todo los procedentes de redes sociales.

Al fin y al cabo no te conocen, como dijera una frase por ahí: 'conocen tu nombre, pero no tu historia', por eso voy a seguir aquí.

"Voy a demostrarles que sí se puede, siempre me ha encantado llevarle la contraria al mundo".

Aunque aún no ha protagonizado otro filme, ha sido portada de revistas de moda, ha aparecido en campañas publicitarias de cadenas comerciales mexicanas e, incluso, ha captado la atención de diseñadores internacionales. Con estas acciones espera demostrarle a México y el mundo que existe una diversidad "muy grande" que aún no es tan conocida y que las personas, deben respetarse entre ellas y apreciar las distintas identidades.

"El hecho de que ellos vean un rostro diferente tanto en campañas como en publicidades, en todo lo que esté haciendo, está inspirando a las personas y a que igual se animen a hacer lo que desean. No me refiero solamente al mundo artístico".