Yalitza Aparicio confiesa haber sufrido violencia de género

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Yalitza Aparicio participó en la presentación de la campaña Cero Violencia Contra las Mujeres en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), donde reveló que en algún momento de su vida sufrió de violencia de género y discriminación.

La actriz de origen indígena y nominada a los Premios Oscar comentó: "sí, me tocó sufrir violencia, existen muchos lugares en el país y en el mundo donde se cree que por ser mujer no se puede ocupar un puesto y que simplemente venimos al mundo a tener hijos”.

Como vocera de esta campaña que lleva a cabo el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en conjunto con la Secretaría General de Salud del estado, Yalitza Aparicio recalcó sentirse agradecida de nacer en un entorno en donde su familia la animó a tomar decisiones más allá de lo que dijera la gente. “Me tocó escuchar estos comentarios y así me veían, pero, afortunadamente tengo unos papás que jamás permitieron que hiciera caso".

Me decían que el hecho de ser mujer no determina que me quede en casa y que debía tomar mis decisiones.

Y así fue. Cabe recordar que la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca sin tener experiencia en la actuación protagonizó la galardonada película de Alfonso Cuarón Roma, papel que le valió una nominación como Mejor Actriz en la pasada entrega de los Premios Oscar. Yalitza Aparicio fue la gran revelación; en las distintas entrega de premios en la pasada temporada, fue la sensación.

“He tratado de ocupar los medios de comunicación, las pantallas para hacerle llegar el mensaje a las mujeres, para amarnos, valorarnos y respetarnos. Creo que es necesario buscar este tipo de apoyo y me gustaría que los que han provocado este tipo de violencia recapaciten, porque no los lleva a nada bueno”, manifestó la actriz en la presentación de la campaña Cero Violencia Contra las Mujeres.

Yalitza Aparicio hizo especial énfasis en que como sociedad aun nos falta mucho por aprender. "Amo a mi México, entiendo que aún nos falta muchas cosas por aprender, por algunos comentarios que he leído me doy cuenta que realmente no nos informamos de todo y es respetable, pero espero que nos informemos antes de opinar y criticar, pero he aprendido tolerar”.