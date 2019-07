Yalitza Aparicio confiesa por qué tanta seguridad la acompaña

Yalitza Aparicio estuvo hace unos días en Oaxaca, en la celebración de La Guelaguetza, evento que presencian miles de personas. Al final abandonó el lugar acompañada de un fuerte equipo de seguridad, cosa que le criticaron mucho en redes sociales.

A través de un video que se publicó en Facebook, se mira a Yalitza Aparicio salir del Auditorio y la van rodeando decenas de personas de seguridad, escena que muchos vieron, criticaron y dijeron que era exagerada, ya que no había tantas personas alrededor.

Yalitza Aparicio dio una entrevista al programa de televisión "Un Nuevo Día", de Telemundo, y reveló la razón por la que suele asistir a eventos públicos con un fuerte equipo de seguridad.

Aparicio cita que en muchos de estos eventos la seguridad ya forma parte de la organización del mismo evento, pero más que nada, a ella la protegen por su estatura, y no le da pena mencionarlo.

La actriz deja en claro que no le tiene miedo a la gente, pero por su tamaño, es necesario que haya un equipo que la ayude a entrar y salir de algunos eventos públicos.

Cuestionada a si considera que es la misma Yalitza, antes de darse a conocer en la película "Roma", de Alfonso Cuarón, y si no se le ha subido la fama, responde:

No he cambiado nada de lo que soy, sigo siendo honesta y sin filtros, con errores pero digo lo que pienso y siento. Esto es algo que no voy a cambiar“.