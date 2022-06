Yalitza Aparicio de manera elegante contesta a quienes se burlan de sus fotos en bañador

El nombre de Yalitza Aparicio de 28 años de edad, de nueva cuenta pone a las redes sociales hablar de ella, esto después de haber compartido unas fotos en bañador donde se le ve disfrutando de la playa, pero como era de esperarse los haters hicieron de las suyas para atacarla.

Y es que Yalitza Aparicio desde su ascenso a la fama ha sido muy criticada en redes sociales, pero ella, lejos de meterse en problemas peleando con sus detractores, decidió contestar de una manera elegante como solo ella sabe, pues no le gusta hacer mucho escándalo como otros famosos, pues no le gustan esas cosas.

"Lo de siempre hay que aceptarnos como somos y que viva la diversidad, gracias por todo", dijo Yalitza Aparicio para Sale el Sol, donde se le hizo una rápida entrevista cuando abordó un coche de inmediato, pues como ya lo saben es una mujer muy movida que siempre está realizando proyectos de todo tipo.

"Yalitza Aparicio. No tienes Necesidad de mostrarte Encuerada Eso, déjaselos alas que se revuelcan en el fango del pecado, no te Contamines con el mundo. Tú eres bella por dentro y por fuera", "De acuerdo con usted! pero no tiene nada de malo, usar bikini esto es fuera de lo normal!!!", "No está encuerada, está en bikini. La cochambrosa es la persona que ve todo con morbo", escriben las redes.

Para quienes no lo saben a muchos les ha tomado por sorpresa como Yalitza Aparicio creció de la noche a la mañana gracias a la película Roma, pero hay otros que se molestaron en este caso actores que tienen años en la industria y no han sido reconocidos por su talento, por lo que han despotricado en su contra por medio de las redes o medios de comunicación.

Otra de las cosas que ha llamado la atención de esta joven es que ha llevado su mensaje sobre la diversidad, además de estar en contra del racismo a diversas partes del mundo, por lo cual se ha convertido en ejemplo de mujer mexicana fiel a sus raíces algo que otros artistas no hacen.