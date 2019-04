Yalitza Aparicio entre las 100 personas más influyentes del mundo

Yalitza Aparicio, la actriz mexicana de origen indígena que revolucionó la pasada temporada de premios de la industria de Hollywood, fue incluida por la revista TIME en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en su edición 2019.

Como es tradición al ser publicada esta lista anual por parte de la prestigiada revista estadounidense TIME, alguien muy allegado a la celebridad dentro de la lista de las 100 personas más influyentes, escribe una reseña. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón fue el encargado de hablar sobre su musa Yalitza Aparicio.

Te comparto el escrito del ganador del Oscar sobre la protagonista de su aclamada película "Roma":

Con tan solo 25 años, Yalitza Aparicio desafía paradigmas.

Antes de protagonizar 'Roma', no tenía experiencia como actriz, pero obtuvo una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Actriz en un papel principal. Aunque estaba aterrorizada por el océano, se precipitó directamente hacia sus rugientes y precarias olas en busca de la escena más impactante de la película. Ella no hablaba mixteco, pero aprendió el idioma y lo habló con fluidez y lleno de emoción auténtica y pura durante la mayor parte de su diálogo. Yalitza puede tomar cualquier tarea que se ponga delante de ella y sobresalir de una manera que nadie creía posible.

Una imagen dice mas que mil palabras. Yalitza Aparicio felicita a Alfonso Cuarón ante su triunfo en los Premios Oscar 2019. Foto: AFP

Lo supe desde el momento en que la conocí, después de buscar en México durante casi un año y ver más de 3 mil audiciones; sabía que Yalitza era la única en cuanto ella entró por la puerta. Cuando le ofrecí el papel de 'Cleo', me dijo con franqueza que acababa de terminar la escuela y que esperaba ser maestra. Luego dijo: "no tengo nada mejor que hacer, así que sí". Me eché a reír. ¿Pero sabes que? Ella lo decía en serio. Eso es lo bello. Ella realmente lo decía en serio. Desde el principio, esa honestidad ha sido la mayor calidad en Yalitza.

Está increíblemente fundamentada en su verdad y no es fácilmente arrastrada por el brillo y el glamour de Hollywood.

Ella se enfoca en ser una fuerza de cambio y empoderamiento para las mujeres indígenas, abrazando el valor simbólico de lo que ha hecho y llevando esa responsabilidad con dignidad y gracia.

Admiro profundamente a Yalitza y tengo la suerte de conocerla y trabajar junto a ella. Espero que ella elija continuar actuando y evolucionando su oficio. Siendo egoísta, quiero ver más de ella en pantalla. Ella tiene un regalo increíble y estoy muy contento de que cuando le pedí que hiciera mi película, no tenía nada mejor que hacer.