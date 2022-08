Yalitza Aparicio, más hermosa que nunca, protagoniza la portada de Harper's Bazaar

México.- La actriz mexicana Yalitza Aparicio continúa cosechando éxitos, luego de demostrar su talento para la actuación, también ha presumido dotes de modelo tal y como lo hizo recientemente al posar para la revista Harper's Bazaar.

La artista posó como toda una modelo profesional luciendo hermosa y muy a la moda con nuevo look y prendas firmadas por nada más y nada menos que Prada, añadiendo joyería de la prestigiada marca Cartier, de la cual fue imagen.

Yalitza Aparicio, quien es una defensora de los derechos humanos, compartió con la revista parte de su vida, su carrera y su ascenso a la fama. "Sin darme cuenta se fue convirtiendo en algo más grande. Al inicio ni siquiera me consideraba una vocera, simplemente compartía mi experiencia. Entiendo que el estar aquí no sólo me permite hablar de mi historia, sino de la de muchos otros que se sienten identificados con el esfuerzo dedicado al camino recorrido.

La artista de 28 años de edad lució de lo más hermosa con un vestido largo de color negro firmado por Prada, unas zapatillas del mismo color y joyería de lujo de Cartier, presumiendo un corte de cabello en tendencia que le valió bastantes comentarios positivos.

Este mes de agosto, Yalitza es la imagen de la revista Harper's Bazaar, desatando sólo comentarios positivos. Durante su conversación, también habló sobre su regreso a la actuación, participando en la película "Presencias", una producción exclusiva de ViX+.

También puedes leer: