Yalitza Aparicio modela ahora para Prada

La oaxaqueña Yalitza Aparicio, protagonista de la película "Roma", se convierte en modelo de Prada y aparece en la portada de la revista "Flaunt Magazine". A través de unas imágenes muy al estilo de dicha publicación, Aparicio llama la atención al ser captada de una manera diferente.

Yalitza modela la nuea colección de Prada y queda claro que, además de la actuación, el modelar es algo que también se le da y de una manera bastante natural. Por medio de sus redes sociales la revista "Flaunt Magazine", así como Prada, mostraron la nueva colección primavera-verano en la que aparece Yalitza.

A Yalitza también la entrevistan para "Flaunt Magazine", y algo de lo que dice es:

Alfonso fue un gran maestro y me ayudó en todo momento durante el rodaje; me inculcó confianza y me enseñó sobre una capacidad que tenía dentro de mí, que no sabía que existía."