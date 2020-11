Yalitza Aparicio muestra imagen de cómo lucirá en los Latin Grammys

México.- La reconocida actriz mexicana, Yalitza Aparicio, causó furor entre sus millones de seguidores en Instagram al compartir el look con el que arrasará en los Latin Grammys 2020, en donde debutará como conductora y seguramente logrará ganarse una vez más el corazón del público mexicano.

La estrella de la película "Roma", de 2018 dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, lució un increíble vestido en color rojo mientras posa con su mano en el rostro, recargada en un balcón de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, donde se llevará a cabo la ceremonia con todas las medidas de seguridad ante la pandemia mundial por Covid-19.

"Respiremos, que hoy nos toca conducir los Latin Grammys", compartió Yalitza, quien se lució sensacional y elegante en un modelo de la colombiana Johanna Ortíz en color ojo, estilizado por Sophie López, dirigido por Joseph Altuzarra, de "Altuzarra" y fotografiada por la mexicana Luciana Herrera.

El vestido es en color rojo, holgado, con mangas anchas y un zurcido en la cintura, que acompañó con tacones en color dorado y un peinado suelto, muy al natural, así como su maquillaje. Más de 52 mil me gustas ha recibido la mexicana a una hora de haber compartido la fotografía, así como cientos de comentarios, entre los que destacan cumplidos de Mon Laferte y Sophie López.

Este año La Academia Latina de la Grabación llevará a cabo la edición 2020 de los Latin Grammy, esto en medio de la pandemia por Covid-19, pero con todas las medidas necesarias para evitar contagios durante la ceremonia. Yalitza Aparicio fue confirmada como la presentadora y en sus redes sociales compartió su sentir sobre el tema.

Cuando me llegó la noticia alguien me dijo; "Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila", escribió la actriz. "Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los @latingrammys al permitirme estar junto con @anabreco y @_carlosrivera conduciendo la 21.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY. Nos vemos el 19 de Noviembre. Súper "Una raya más al tigre equipo", continuó para finalizar Aparicio.