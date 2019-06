Yalitza Aparicio niega participación en la Guelaguetza

Yalitza Aparicio rompió el silencio y utilizó las redes sociales para desmentir la información sobre el precio que tendrían los supuestos boletos para ir a verla en la Guelaguetza.

"Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para verme bailar. Yo no voy a bailar en la Guelaguetza. No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales", escribió Yalitza en el tuit.

Por su parte usuarios agradecieron a Yalitza por informarlos y preocuparse por la falta de información pues la famosa se ha dado a conocer entre sus fans por la gentileza que tiene con ellos demostrando que sigue con los pies sobre la tierra.

"Personas que quieren ganar dinero a costilla de otros! Besos Yali", "Obviamente yo y llevaría a toda mi familia por que no solo es por ella, es cultura", "Donde has estado bebé? Cuándo anuncias tu próxima película? Nos tenias preocupados Yali", escribieron sus seguidores.

Y es que como todos saben la actriz alcanzó fama mundial desde que hizo su debut en la película Roma de la mano del director de cine Alfonso Cuarón, quien le dio la oportunidad a la joven de darse a conocer en el séptimo arte.

Por si fuera poco fue nominada como 'mejor actriz', en los Premios Oscar y aunque no fue la ganadora de la noche, el nombre de Yalitza causó estruendo en todo el mundo pues la humildad junto a un talento oculto, la hicieron acreedora para convertirse en un icono.

Actualmente la actriz se encuentra en un curso intenso de ingles fuera de México ya que desde un principio la oaxaqueña había dicho que quiere incursionar de lleno en el mundo de la actuación no sin ante prepararse de la mejor manera.

Además la agenda de la actriz a estado muy ocupada pues no solamente se ha dejado ver en Estados Unidos para diferentes proyectos ya que el Día Internacional de la Mujer, la famosa acudió a una conferencia en Ginebra para opinar sobre el derecho de las mujeres.

Cabe mencionar que el nombre de Yalitza dio mucho de que hablar en un principio pues se dijo que u grupo de actrices querían sabotearla ya que no estuvieron de acuerdo en que asistiera a los Premios Ariel y mucho menos que estuviera nominada por lo que supuestamente hicieron un chat para desprestigiarla.