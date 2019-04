Yalitza Aparicio nominada como mejor actriz en los Premios Ariel

Yalitza Aparicio, la aclamada actriz de origen indígena y protagonista de la película "Roma", fue nominada en la categoría de Mejor Actriz de los Premios Ariel del Cine Mexicano en su edición 2019, premiación que se llevará a cabo el 24 de junio en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.

Por su parte la actriz Marina de Tavira competirá dentro de la categoría Mejor Co-actuación Femenina, por su participación en "Roma" dirigida por el ganador del Oscar, Alfonso Cuarón.

La cinta también fue nominada en otras categorías entre las que destacan:

Mejor Película.

Mejor Dirección.

Mejor Fotografía.

Mejor Guion Original.

Mejor Actor.

La nominación de Yalitza Aparicio llega después de la controversia que surgió por los rumores de la existencia de un supuesto chat, en el que diversas actrices mexicanas solicitaron a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), no nominarla como Mejor Actriz en la próxima entrega del premio Ariel.

“Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más”, reveló Rossana Barro, coordinadora de invitados en la AMACC hace algunos meses.

Varias de las actrices involucradas como Dolores Heredia o Regina Orozco, negaron todo esto.