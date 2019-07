Yalitza Aparicio posa sin maquillaje y luce encantadora

Yalitza Aparicio, la protagonista de la película "Roma" , posa en Instagram sin maquillaje y luce encantadora, ante ello, recibe en la red social muchísimos mensajes halagadores. Le hacen ver que sin gota de maquillaje es realmente muy bella.

Yalitza Aparicio, originaria de Oaxaca, no acostumbra a dar la cara en público sin que esté maquillada. A todos los eventos a que ha sido invitada siempre va arreglada y luciendo aunque sea un mínimo de maquillaje.

En esta ocasión, una imagen suya que cuela en Instagram la hace ver al natural. En su rostro no lleva gota de pintura y luce increíblemente mucho más joven.

Aparicio, al parecer, se tomó la imagen en su visita a San Diego, California y deja sorprendidos a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, ya que luce realmente bella.

Que hermosa eres al natural", "Que bella estás", "No solo tienes talento, irradias belleza", "Me encanta que no uses kilos de maquillaje", "Guapa Yali", le escriben sus fans.